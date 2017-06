#CannesLions2017 | Nos 2 últimos shortlists, apenas 1 finalista brasileiro

Foram divulgados hoje, dia 23, os shortlists das categorias Integrated e Titanium – os últimos dessa 64ª ediçao do Cannes Lions -, e o Brasil emplacou apenas 1 finalista. ‘Price on the Jersey‘ (Preço na Camisa), da DM9 para o Walmart, concorre a Leao na categoria Integrated. Já em Titanium, nenhum finalista brasileiro. O Festival Internacional de Criatividade de Cannes termina nesse sábado, dia 24 de junho.

