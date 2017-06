#CannesLions2017 | Os 1os shortlists brasileiros no Festival de Cannes

Confira abaixo os trabalhos brasileiros selecionados como finalistas nas categorias Print & Publishing, Outdoor, PR, Cyber, Promo e Glass Lions nessa ediçao do Festival Internacional de Criatividade de Cannes – sempre na ordem Peça, Agência, Anunciante.

PRINT & PUBLISHING

Hair Brush,Y&R, Freddo

Screw Driver, Y&R, Freddo

Whisk,Y&R, Freddo

Bobbin, Y&R, BIC

Ball, Y&R, BIC

Poodle, AlmapBBDO, Mars (Pedigree Biscrok)

Cocker, AlmapBBDO, Mars (Pedigree Biscrok)

Boston Terrier, AlmapBBDO, Mars (Pedigree Biscrok)

Endless Energy, AlmapBBDO, Havaianas

Good Vibes, AlmapBBDO, Havaianas

Delicious Happiness, AlmapBBDO, Havaianas

Instant Friendship, AlmapBBDO, Havaianas

Free Spirit, AlmapBBDO Havaianas – AlmapBBDO

Cup, AlmapBBDO, Havaianas

Bowl, AlmapBBDO, Havaianas

Matches, AlmapBBDO, Havaianas

Night, F/Nazca S&S, Leica Gallery

Donuts, F/Nazca S&S, Leica Gallery

Grey Gate, AlmapBBDO, Man Latin America (Volkswagen Trucks)

White Gate, AlmapBBDO, Man Latin America (Volkswagen Trucks)

Billie Gates, Ogilvy, Forbes Brasil

Marcia Zuckerberg, Ogilvy, Forbes Brasil

Carla Slim, Ogilvy, Forbes Brasil

Housekeeper, AlmapBBDO, Getty Images

CEO, AlmapBBDO, Getty Images

Supermarket, AlmapBBDO, Getty Images

Biker, AlmapBBDO, Getty Images

Baby, Talent Marcel, Mapfre

Dive, Talent Marcel, Mapfre

Couple, Talent Marcel, Mapfre

Cat, Talent Marcel, Mapfre

Cashier, Africa, ACNUR/ UNHCR (Agência de Refugiados da ONU)

Chambermaid, Africa, ACNUR/ UNHCR (Agência de Refugiados da ONU)

Toni, Africa, Disque Denúncia

Ester, Africa, Disque Denúncia

Tequila,Y&R, Santa Casa

Vodka, Y&R, Santa Casa

Stockbroker, JWT, Alcoólicos Anônimos

It Manager, JWT, Alcoólicos Anônimos

Architect, JWT, Alcoólicos Anônimos

Engineer, JWT, Alcoólicos Anônimos

Miniskirt, JWT, The Woman Foundation

Crop Tops, JWT, The Woman Foundation

Hot Pants, JWT, The Woman Foundation

Subscriptions, Propeg Salvador, Carta Capital/ Migraflix

Foot Type Test Ad, Neogama/BBH, Asics

The Book of Rock, AlmapBBDO, Kiss FM

The Outside Edition, Talent Marcel, Go Outside

Bedtime Stories, Ogilvy, Bandsports

The Book of Wara’ná, F/Nazca S&S, Guaraná Antarctica

The Outside Edition, Talent Marcel, Go Outside

Food, Y&R, Santa Casa

Toy Cars,Y&R, Santa Casa

OUTDOOR

Lightning, Y&R, BIC

Mustache, Y&R, BIC

Gin,Y&R, Santa Casa

Bucket/Treasure, AlmapBBDO, Mars (Whiskas)

Old Lady/Young Man, AlmapBBDO, Mars (Pedigree)

Woman/Monk, AlmapBBDO, Mars (Pedigree)

Soldier/Hippie, AlmapBBDO, Mars (Pedigree)

Think Small, AlmapBBDO, Volkswagen (Volksbike)

HP, Y&R, Tito Bilkes

Disney, Y&R, Tito Bilkes

Apple,Y&R, Tito Bilkes

Roosevelt, AlmapBBDO, Editora Todas as Culturas

Dog Channel, AlmapBBDO, Mars (Pedigree)

Nosferatu, AlmapBBDO, Getty Images

The Cliché, Publicis, Heineken

Inequality Courts, Africa, ESPN

VR Vaccine, Ogilvy, Hermes Pardini

Bunch, F/Nazca S&S, D&AD (Next Awards)

Tiny, F/Nazca S&S, D&AD (Next Awards)

Details, F/Nazca S&S, D&AD (Next Awards)

Tall/Skinny, Talent Marcel, Confederaçao Brasileira de Rugby

Short/Stocky, Talent Marcel, Confederaçao Brasileira de Rugby

Fat/Thin, Talent Marcel, Confederaçao Brasileira de Rugby

Headphone, AlmapBBDO, Getty Images

MIC, AlmapBBDO, Getty Images

Boom, AlmapBBDO, Getty Images

Pure Spontaneity, AlmapBBDO, Havaianas

PR

Amazon Warriors Safe Collection/Little George, Ketchum, Ananse Book Collection

Braille Bricks, Lew’Lara\TBWA, Dorina Nowill

Olympics Moms, Grey, P&G

The Color of Corruption, Grey, Reclame Aqui

Invisible Sexism, FCB, Estadao

Woman Interrupted, BETC, Woman Interrupted

Whopper Exchange, AKQA SP, Burger King

The Fantastic Problem Solving Machine, Z+, AACD

The Voice of Art, Ogilvy, IBM Cloud

On Hold Music Festival, Grey, Reclame Aqui

The Rewearable Dress, Young, Santa Casa

The Cliché, Publicis, Heineken

The Debut, Africa, Imbev (Bud)/ESPN

Kiss the Kremlin, DM9, SSEX BBOX

On Hold Music Festival, Grey, Reclame Aqui

CYBER

The Debut, Africa, Inbev (Bud)/ESPN

Powered by Respect, Instituto Rodrigo Mendes/Rede Globo

The Color of Corruption, Grey, Reclame Aqui

The Corruption Converter, FCB, Estadao

The Hacker Spot, Lew’Lara\TBWA, Dorina Nowill

The Image Test, Master Roma Waiteman, Governo do Paraná

The Voice of Art, Ogilvy, IBM Cloud

Visceral Reality, JWT, Instituto de Defesa do Direito de Defesa

PROMO

King Senior, David, Burger King

Foot Type Test Ad, Neogama, Asics

Price on the Jersey, DM9, Walmart

More than 70%, JWT, Instituto Azmina

Streets of Shame, Cheil, Núcleo Preservaçao da Memória

Dad’s Ride, Morya PA, Vida Urgente & Unisinos

Warnings Impossible to Ignore, Publicis, SBT

Let’s Change the Numbers, New360, Cruzeiro Esporte Clube & Instituto Azmina

Ride for Peace, Africa, Brahma

Unstickable Poster, JWT, Tramontina

Theater for All Ears, LBTM, Samsung

VR Vaccine, Ogilvy, Hermes Pardini

Eaternet Aktuell Mix Hershey’s

Kiss the Kremlin, DM9, SSEX BBOX

Invisible Sexism, FCB, Estadao

GLASS LIONS

Strong Girls, Ogilvy, Nescau (Nestlé)

