#CannesLions2017 | Os finalistas brasileiros em Digital Craft, Film, Film Craft e Radio

Na manhã dessa 5ª feira, dia 22 de junho, foram divulgados os shortlists de mais 5 categorias no Festival de Cannes – Creative Effectiveness, Digital Craft, Film, Film Craft e Radio. Veja os finalistas brasileiros abaixo – com exceçao da categoria Creative Effectiveness, em que nenhuma peça brasileira foi selecionada. Trabalhos que aparecem repetidos sao finalistas em mais de 1 subcategoria dentro da categoria principal, e portanto têm mais de uma chance de ganhar Leao.

DIGITAL CRAFT

Nosferatu, AlmapBBDO, Getty Images

The never-ending Forest App, David, Faber-Castell

The Corruption Converter, FCB, Estadao

Mobile Arcade, R/GA, Google

Powered By Respect, Instituto Rodrigo Mendes/TV Globo

FILM

Everything in Black & White, F/Nazca, Leica Gallery

Letter to Jack, Avalanche, Movimento Bandeiras Brancas

Equality, Y&R, CEPIA

Volksbike, AlmapBBDO, Volkswagen do Brasil

Jack, AlmapBBDO, Getty Images

War, Master, Seguradora Líder

News of Hope, Ogilvy, LiveOnNY

FILM CRAFT

Nosferatu, AlmapBBDO, Getty Images

RADIO

Shoelaces, Dentsu, Cup Noodles Nissin

What’s the Komodo’s Dragon Diet, Cheil, Data Byte

Hitler, Y&R, CEPIA

Woman Interrupted, BETC, Woman Interrupted – BETC

96FM Safety Bike Radio, Isobar, 96FM

Speed-O-Track, Dentsu, Arteris

More Than 70%, JWT, Instituto Azmina

Eyes, CCZ*Wow, Radio Jovem Pan

Heart, CCZ*Wow, Radio Jovem Pan

The Voice of Art, Ogilvy, IBM

The Band that Never Was, LBTM, Guitar Player

