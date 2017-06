#CannesLions2017 | Os Leoes brasileiros em Print, Outdoor, PR, Promo e Glass

Contabilizando os prêmios dessa 2ª feira, o Brasil coloca na bagagem 21 Leoes da categoria Print & Publishing (4 de Ouro, 7 de Prata e 10 de Bronze); 11 de Outdoor (3 de Ouro, 3 de Prata e 5 de Bronze); 10 de PR (5 de Prata e 5 de Bronze), 5 de Promo & Activation (3 de Prata e 2 de Bronze) e 1 da categoria Glass. Lembrando que esses nao sao os 1os Leoes brasileiros desta ediçao do Cannes Lions. O Brasil já ganhou, no fim de semana, 2 Leoes de Bronze na categoria Health & Wellness – ‘Iris & Thula‘, da AlmapBBDO para Whiskas, e ‘Amazon Warriors Safe Collection‘, da Little George/Ketchum para Ananse Book Collection – e 2 Leoes na categoria Pharma – 1 de Ouro e 1 de Prata para o mesmo trabalho, ‘VR Vaccine’, da Ogilvy para os Laboratórios Hermes Pardini. Confira abaixo a lista dos Leoes de hoje:

PRINT & PUBLISHING

Ouro – Cup/Bowl/Matches, AlmapBBDO, Havaianas

Ouro – Cup/Bowl/Matches, AlmapBBDO, Havaianas

Ouro – Billie Gates/Marcia Zuckerberg/Carla Slim, Ogilvy, Forbes Magazine

Ouro – Billie Gates/Marcia Zuckerberg/Carla Slim, Ogilvy, Forbes Magazine

Prata – Hair Brush/Screw Driver/Whisk, Y&R, Freddo

Prata – Endless Energy/Good Vibes/Delicious Happiness/Instant Friendship/Free Spirit, AlmapBBDO, Havaianas

Prata – Baby/Dive/Couple/Cat, Talent Marcel, Mapfre

Prata – Stockbroker/IT Manager/Architect/Engineer, JWT, Alcoólicos Anônimos

Prata – The Book of Rock, AlmapBBDO, Kiss FM

Prata – Bedtime Stories, Ogilvy, Bandsports

Prata – Endless Energy/Delicious Happiness/Good Vibes/Instant Friendship/Free Spirit, AlmapBBDO, Havaianas

Bronze – Bobbin/Ball, Y&R, BIC

Bronze – Housekeeper/CEO/Supermarket/Biker, AlmapBBDO, Getty Images

Bronze – Toni/Ester, Africa, Disque Denúncia

Bronze – Food Type Test Ad, Neogama, Asics

Bronze – The Outside Edition, Talent Marcel, Go Outside

Bronze – The Book of Wara’ná, F/Nazca S&S, Guaraná Antarctica

Bronze – The Book of Rock, AlmapBBDO, Kiss FM

Bronze – The Book of Rock, AlmapBBDO, Kiss FM

Bronze – The Book of Rock, AlmapBBDO, Kiss FM

Bronze – Food/Toy Cars, Y&R, Santa Casa de Misericórdia

OUTDOOR

Ouro – White Gate/Grey Gate, AlmapBBDO, Volkswagen

Ouro – Dog Channel, AlmapBBDO, Pedigree

Ouro – The Cliché, Publicis, Heineken

Prata – CEO/Supermarket/Housekeeper, AlmapBBDO, Getty Images

Prata – Endless Energy/Instant Friendship/Delicious Happiness/Pure Spontaneity/Free Spirit, AlmapBBDO, Havaianas

Prata – Cup/Matches/Bowl, AlmapBBDO, Havaianas

Bronze – Tequila/Gin/Vodka, Y&R, Santa Casa de Misericórdia

Bronze – Old Lady/Young Man, Woman/Monk e Soldier/Hippie, AlmapBBDO, Pedigree

Bronze – Nosferatu, AlmapBBDO, Getty Images

Bronze – Inequality Courts, Africa, ESPN

Bronze – VR Vaccine, Ogilvy, Laboratórios Hermes Pardini

PR

Prata -Amazon Warriors Safe Collection, Little George/Ketchum, Ananse Book Collection

Prata – Braille Bricks, Lew’Lara\TBWA, Dorina Nowill

Prata – Woman Interrupted, BETC, Woman Interrupted

Prata – Kiss the Kremlin, DM9, SSEX BBOX

Prata – On Hold Music Festival, Grey, Reclame Aqui

Bronze – Whopper Exchange, AKQA, Burger King

Bronze – On Hold Music Festival, Grey, Reclame Aqui

Bronze – The Cliché, Publicis, Heineken

Bronze – The Debut, Africa, Inbev (Bud)/ESPN

Bronze – Kiss the Kremlin, DM9, SSEX BBOX

PROMO & ACTIVATION

Prata – Foot Type Test Ad, Neogama, Asics

Prata – Nosferatu, AlmapBBDO, Getty Images

Prata – Eaternet, AktuelMix, Hershey’s

Bronze – Prince on the Jersey, DM9, Walmart

Bronze – VR Vaccine, Ogilvy, Laboratórios Hermes Pardini

GLASS

Bronze – Strong Girls, Ogilvy, Nescau

