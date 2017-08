Cansado, artista judeu picha tuítes antissemitas no prédio do Twitter

Ele nao aguentava mais ser ignorado em suas reclamaçoes ao Twitter contra os tuítes de ódio que recebia. Sua resposta? Ir até o próprio Twitter e ‘entregar’ a eles esses tuítes raivosos. Essa foi a ideia do artista israelense Shahak Shapia. Pelas suas contas, Shapia já recebeu mais de 300 tuítes que contêm ‘sérias ameaças de violência, homofobia, xenofobia ou negaçao do Holocausto‘ – e reportou todas elas. No entanto, o Twitter só respondeu suas reclamaçoes 9 vezes. ‘Se o Twitter me força a ver essas coisas, entao eles terao que vê-las também‘, disse ele em entrevista. Foi assim que ele decidiu fazer stencils com os tuítes na frente do quartel-general da rede social em Hamburgo, na Alemanha. Mas nem a resposta a essa açao foi satisfatória. Segundo Shapia, empregados e policiais limparam algumas das mensagens, mas deixaram outras, como ‘escória judia‘. Veja abaixo um vídeo registrando a açao de Shapia. Notícia do AdFreak.

