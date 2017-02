Capa da Vogue gera polêmica – essa mao comprida é Photoshop Disaster ou nao?

Muita gente percebeu que a mao esquerda da modelo Gigi Hadid (exatamente no meio da foto) ficou pra lá de comprida na capa da mais recente ediçao da Vogue – veja em detalhe no zoom mais abaixo. A manobra, segundo os críticos, teria sido intencional – ajudaria a ‘esconder’ a barriga de Ashley Graham, a modelo plus size que também aparece na capa (2ª da esquerda para a direita). A revista, aliás, também está sendo criticada porque Ashley é a única das 7 modelos que aparece com o braço sob a coxa – supostamente mais uma manobra para que ela pareça mais magra. O mistério da mao comprida, no entanto, pode ser resolvido se considerarmos que os dedos ao redor da cintura de Ashley sejam dela mesma (e portanto ela esteja abraçando sua cintura com a mao esquerda) ou entao da modelo Liu Wen, imediatamente à esquerda de Ashley na foto. Via BuzzFeed.

With our March issue, Vogue celebrates modern American women. Click the link in our bio to read the full cover story. Photographed by @inezandvinoodh, styled by @tonnegood. #Vogue125 Uma foto publicada por Vogue (@voguemagazine) em Fev 8, 2017 às 8:47 PST

