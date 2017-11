Carioca pode ganhar programa solo na Band após fim do ‘Pânico’

O ‘Pânico na Band‘ pode estar chegando ao fim, mas a emissora já está se movimentando para encontrar um substituto para as noites de domingo. E a soluçao pode estar dentro do próprio ‘Pânico‘: segundo o Notícias da TV, a Band negocia com o humorista Márvio Lúcio, conhecido como Carioca, para que ele possa ganhar um programa solo. Seria um humorístico de quadros gravados, sem momentos ao vivo, que encarecem a produçao. A Band desistiu de continuar exibindo o ‘Pânico‘ no ano que vem, por considerar o programa caro demais para os resultados de audiência que ele traz. Alguns membros da equipe do humorístico estao preocupados, porque acreditam que a atraçao solo de Carioca poderia ser uma espécie de ‘cópia‘ do ‘Pânico na Band‘.

