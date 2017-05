Carla e Luis se transformam em CarlaLuis no comercial invejado da semana

Se você tivesse que criar um comercial para uma marca de vinho, que conceito utilizaria? Sem dúvida nenhuma, o trabalho indicado no capítulo 55 da Envy Chain é uma obra-prima na arte de encantar com imagens e som em tao poucos segundos. A inveja é de Esteban Sapir, um craque nao só da direçao de comerciais, mas também do cinema, com vários filmes no currículo. Foi dele a direçao do lindíssimo comercial invejado na semana passada da Telecom por Andres Salmoyraghi, da Rebolucion. Quer conhecer esse comercial? Aperta o play! ;-)

