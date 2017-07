Carmen Sandiego c/ Google Earth, jogo desafia a descobrir onde no mundo vc está

As noçoes de geografia mundial serao tao necessárias nesse game quanto eram em ‘Carmen Sandiego’ – o GeoGuessr usa a interface do Google Earth para te colocar em um lugar aleatório do planeta e te desafiar a descobrir onde você está . Dá pra passear, ver placas, analisar a vegetaçao e depois apontar no mapa no canto superior em que parte do globo você se encontra. Quanto mais perto da resposta correta, maior o número de pontos. O joguinho se tornou uma sensaçao, tanto que o Huffington Post dá dicas de como conquistar melhores pontuaçoes – uma delas é lembrar que o Google Street View nao está disponível em todos os cantinhos do planeta ;) Via DesignTaxi.

