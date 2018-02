Carnaval 2018 | As melhores charges inspiradas no desfile da Paraíso do Tuiuti

Para encerrar a semana de Carnaval, à espera do desfile das campeãs do Rio – que será exibido pela TV Brasil neste sábado (17), ao vivo, a partir das 20:30 -, confira abaixo algumas das melhores charges produzidas nesses últimos dias, inspiradas pelo samba enredo da Paraíso do Tuiuti. Se vc viu outra charge que gostaria de ver reproduzida aqui, envie para a redaçao no email [email protected].









































