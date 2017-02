‘Carnaval da Ocupaçao’ – Sensacionalista lança sua 1ª marchinha de Carnaval

Essa é do Ancelmo – avisa que o ‘Sensacionalista’, site de notícias falsas com humor, lança amanhã, no YouTube e no Facebook, sua 1ª marchinha. Segue um trecho do “Carnaval da Ocupaçao” – “O Trump ocupou a Casa Branca/O bispo ocupou o Piranhao/O empresário que botava tanta banca/Ocupou a cela da prisao”.

publicidade publicidade