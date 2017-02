Carnaval Globo Premium, 7 dias de sinal aberto em Portugal

Assim como a marchinha “Mamãe eu quero, mamãe eu quero…”, que ouvi ontem em plena rua, outro sinal já está se tornando um clássico dessa época do ano em Portugal – como um apito do mestre de bateria, desperta emoçoes adormecidas ao avisar que o Carnaval está chegando. Bum, bum, praticumbum… E lá vamos nós atrás do sinal aberto da Globo Premium – uma semana de programaçao grátis, de 17 a 23 de fevereiro – acompanhando o bloco da Globeleza nos intervalos do canal, com direito a campanha de imprensa, táxi e muita folia pela frente. “Este ano a representante da festa mais popular do Brasil promove a inclusao e celebra a diversidade presente de norte a sul do país, marcada por uma grande variedade de ritmos, estilos e tradiçoes”, explica o release que recebi. Bem comportada e mais vestida do que nunca, talvez para combinar também com o clima que anda fazendo neste inverno europeu, Globeleza antecipa o que vem por aí – os desfiles das escolas de samba em exclusivo, entre os dias 24 e 28 de fevereiro. “Ê, ê, ê, ê, índio quer apito – e mais Globo Premium – se nao der, pau vai comer…”

