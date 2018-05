Carrasco em 1990, Caniggia tenta comprar Guaraná e ganha um olé do vendedor

Saiu o último filme da campanha ‘Tudo pela Seleçao‘, de Guaraná Antarctica. No novo comercial, o ídolo argentino Claudio Caniggia, autor do gol da vitória do seu país contra o Brasil nas oitavas de final de 1990, tenta comprar um Guaraná e ganha um olé do vendedor. Para quem nao ficou sabendo, o refrigerante parou a exportaçao da bebida para os países adversários da Seleçao durante a Copa do Mundo. O filme é criaçao da F/Nazca Saatchi & Saatchi e tem direçao de cena de Felipe Mansur (Alice Filmes).

