Cartazes de filmes de Hollywood ganham versao brasileira – veja isso

‘Brasil em Cartaz’ é um projeto do designer Beto Vieira, que decidiu substituir os protagonistas de filmes como ‘Kill Bill’, ‘Piratas do Caribe’, ‘Um Dia de Fúria’ e ‘Django Livre’ por atores e atrizes brasileiros. Veja no que deu logo abaixo – mais aqui.









