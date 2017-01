Cartoon Network promete fazer a festa dos campuseiros na Campus Party 2017

O Cartoon Network promete divertir os campuseiros na 10ª ediçao da Campus Party, que acontece entre amanhã, dia 31 de janeiro, e o dia 05 de fevereiro, em Sao Paulo. O canal de TV vai instalar, no Pavilhao de Exposiçoes Anhembi, estátuas gigantes de Finn, Jake, As Meninas Superpoderosas e outros personagens, além de distribuir cordoes de crachá personalizados. Durante as madrugadas serao exibidos episódios de ‘Hora de Aventura’, ‘Apenas um Show’, ‘Steven Universo’ e vários outros desenhos. Já durante o corujao, o CN vai transmitir as últimas aventuras de Mordecai e Rigby no Toontubers, minissérie especial em que o guaxinim e o gaio azul se aventuram nos games mais populares do momento.

