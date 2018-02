Cartunista André Dahmer lança charges em parceria com Anistia Internacional

Hoje, 05 de fevereiro, na abertura do congresso nacional em 2018, a Anistia Internacional apresenta charges do cartunista André Dahmer, que apoia de forma voluntária o chamado da organizaçao, unindo seu humor afiado com críticas aos retrocessos propostos pelo legislativo. Os doadores individuais poderao receber canecas e camisas com as 5 charges que serao lançadas ao longo dos próximos meses nas redes sociais do artista e da Anistia Internacional. “Eu nunca licenciei meus trabalhos para ninguém, mas para a Anistia Internacional eu fiquei muito feliz. Eu gostaria de estar aqui para falar de pautas progressistas, mas nós estamos falando sobre ‘perda de direitos’. Quando fiz a charge que fala sobre 2 caes e um deles diz: ‘sou contra os direitos dos animais’, eu quis me referir à contradiçao de as pessoas serem contrárias às leis que protegem seres humanos“, afirmou o cartunista em vídeo divulgado nesta 2ª feira pela organizaçao. Para Dahmer, é importante que as pessoas entendam a importância dos direitos humanos, como eles afetam a todos, inclusive os que se dizem contrários. “Direitos humanos sao para quem cometeu crimes, para quem nunca cometeu, para policiais, para todas as pessoas. Direitos humanos e a lei sao para todos“. Segundo o cartunista, diante da atual crise política, “nao falta material para trabalhar. E eu nao comemoro isso. O humor tem um poder enorme de apontar o que há de errado, de garantir e apresentar essa denúncia‘”, pontuou.

