Cartunista imagina a vista alternativa da Trump Tower – é assim q Trump vê o mundo?

É criaçao do cartunista e ilustrador conhecido como Ruben Bolling essa visao limitada de mundo atribuída a Donald Trump. Por essa vista da Trump Tower você nao vê muita coisa além de “perdedores”, “bebês choroes”, “haters”, “mulheres nojentas” e “grupo menor do que o que estava na minha posse”. Detalhe para “o chefe” lá ao fundo, junto à Praça Vermelha, em Moscou. Saiu no Boing Boing.

publicidade publicidade