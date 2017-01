Casa Branca acaba com versao em espanhol de seu site na web

Mais uma do novo governo Trump – a versao em espanhol da página da Casa Branca na web desapareceu. Criada logo no início do governo do ex-presidente Obama, até uns dias antes da tomada de posse do presidente Trump havia um blog com temas de interesse para a comunidade hispânica. Em seu lugar, um aviso – “Lamentamos, mas a página que procura já nao existe”. Também foram encerradas a conta em espanhol LaCasaBlanca no Twitter e uma página no Facebook. Até agora nao foi nomeado nenhum assessor de imprensa para as mídias hispânicas existentes no país. Durante a campanha eleitoral, Donald Trump protagonizou vários momentos polêmicos fazendo críticas à língua espanhola nos Estados Unidos – um país onde mais de 55 milhoes de pessoas sao falantes desta língua. Com Lusa.

