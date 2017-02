Cavalinhos de pelúcia invadem agências de publicidade brs – imagina pq?

Durante duas semanas, as principais agências de publicidade do país receberao a visita de um cavalo de pelúcia motorizado, o brinquedo sensaçao de vários shoppings brasileiros. A chegada do bichinho em pleno expediente tem como objetivo causar impacto e informar sobre o período de inscriçoes para a 3ª ediçao do prêmio ‘Desafio Estadao 2017‘. A ideia é que os profissionais andem no brinquedo dentro e fora do escritório e façam fotos e vídeos para postar em suas redes sociais, utilizando a hashtag #DesafioEstadao. As imagens mais criativas serao compartilhadas na nova página do veículo no Facebook. Mas o que, afinal, tem a ver o cavalo? Além de ser um dos símbolos do veículo, presente no logo do Estadao desde o final do século XIX, remete ao conceito da campanha – “O cavalo que te leva mais longe” -, criado pela agência FCB e já utilizado em uma série de anúncios e materiais do prêmio. “A ideia é mostrar que o cavalo do Desafio Estadao Cannes é o que leva criativos e mídias mais longe: para o Festival de Cannes 2017. Ao participar, sao muitas as chances de viajar até o festival com tudo pago“, diz Flavio Pestana, Diretor Executivo Comercial do Estadao.

publicidade publicidade