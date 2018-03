CCO da Havas NY divulga nº do celular para candidatos a estágio – aguarda msgs de texto

A Havas de Nova Iorque está com 40 vagas abertas de estágio para um período de 10 semanas, começando em junho. Os interessados devem – veja só – enviar uma mensagem de texto para o celular de Harry Bernstein, CCO da agência. Mas nada de enviar link para o portfólio. O que Harry espera sao as melhores ideias para mudar o mundo. Para anunciar as vagas, o publicitário está divulgando o nº de seu celular em anúncios pela cidade de Nova Iorque, além de 14 campi universitários dos EUA. Os interessados nem precisam ser da publicidade – podem ser da contabilidade, RP, financeiro ou qualquer outra área. Até o dia 11 de abril, Bernstein vai analisar as ideias enviadas para o seu celular e escolher os candidatos com mais potencial. O AdFreak entrevistou o criativo sobre essa abordagem nao convencional para a escolha de estagiários – leia na íntegra aqui.

