Cena da nova temporada de Sense8 mostra protesto contra a Globo

Sem querer (ou seria mesmo de propósito?), a 2ª temporada da série Sense8, que estreia hoje, dia 05, na Netflix, divulga um protesto contra a Rede Globo. A cena foi gravada durante a Parada Gay, na Avenida Paulista, em maio do ano passado – na época, Dilma Rousseff tinha acabado de ser afastada da Presidência da República. Por várias vezes, fica visível um cartaz com a palavra ‘GOLPE’ escrita com o símbolo da Globo no lugar da letra ‘O’. Na cena, o ator Miguel Ángel Silvestre – que interpreta o personagem Lito Rodriguez – discursa para uma multidao. Ironicamente, como aponta o Notícias da TV, as imagens foram captadas pela produtora O2, parceira da Globo em várias produçoes. Procurada, a emissora preferiu nao se manifestar.

publicidade publicidade