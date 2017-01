Cerimônia de posse de Trump foi a transmissao ao vivo mais assistida no Twitter até hoje

O PBS NewsHour (@NewsHour), programa diário de notícias da rede de TV americana PBS, transmitiu ao vivo pelo Twitter, na última 6ª feira (20), a cobertura da cerimônia de posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Ao todo, a transmissao foi acompanhada globalmente por 6,824 milhoes de visitantes únicos, tornando-se a transmissao ao vivo mais assistida no Twitter até hoje. Por volta das 11:15 (horário local), quando Trump fez o juramento de posse, a transmissao alcançou o seu maior pico de audiência, com 377 mil espectadores simultâneos. Até entao, a transmissao ao vivo mais assistida pelo Twitter havia sido a cobertura da noite de apuraçao dos votos, realizada pelo BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) no dia 8 de novembro de 2016, que chegou à marca de 6,8 milhoes de espectadores únicos. No Twitter, a posse de Trump tornou-se o assunto mais comentado no mundo, com mais de 12 milhoes de tuites relacionados ao evento durante o dia 20 de janeiro, e um pico de 58.000 tuites enviados por minuto.

