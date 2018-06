Chef transforma Big Mac em prato sofisticado – mousse de batata e caviar de catchup

Poderia ser uma prova do MasterChef, mas foi um desafio aceito pelo chef James Briscione, Diretor de Pesquisa Culinária do Institute of Culinary Education (ICE) – transformar o Big Mac num prato gourmet. Assista ao vídeo e veja como ficou esse “Big Mac desconstruído”, com direito a caviar de catchup e mousse de batata feito a partir das batatas fritas. Servido? Via DesignTAXI.

