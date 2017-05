Chefao da publicidade terá salário reduzido para contentar investidores

Sir Martin Sorrell, CEO do grupo WPP, ganha consideravelmente mais do que todos os outros CEOs de holdings quando bônus, açoes e outros adendos sao considerados na equaçao. Em 2015 foram USD 100 milhoes, dos quais a maior parte nao compoe seu salário base. Na ocasiao, Sorrell se tornou o executivo mais bem pago da Inglaterra. Quem nao parece muito feliz com essa remuneraçao generosa sao os investidores do grupo. Por isso, a WPP decidiu limitar os ganhos de Sorrell para “apenas” USD 19 milhoes. A iniciativa foi tomada justamente para acalmar os acionistas – 1/3 deles votou para reduzir o pacote de pagamento do CEO no ano passado. Leia mais no AgencySpy.

publicidade publicidade