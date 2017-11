Chefe de criaçao da Disney e da Pixar se afasta após acusaçoes de assédio sexual

Hollywood continua fervendo com acusaçoes de assédio sexual. Dessa vez, John Lasseter, chefe de criaçao da Disney e da Pixar, o homem por trás de filmes como ‘Toy Story‘, ‘Vida de Inseto‘ e ‘Carros‘, está voluntariamente se afastando por 6 meses dos estúdios devido ao que ele chamou de ‘erros‘ cometidos no passado. Ele nao deu detalhes do que seriam os tais erros, mas a Vulture informa que Lasseter é conhecido por agarrar, beijar e fazer comentários sobre características físicas de algumas das mulheres com quem já trabalhou. Em nota aos funcionários, ele pediu desculpa às pessoas que se sentiram “desrespeitadas ou desconfortáveis” devido às suas açoes.

