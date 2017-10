Chega de assédio | Suecas criam festival de música exclusivo para mulheres

Um festival de música apenas para mulheres. Foi essa a maneira que as suecas encontraram para que pudessem frequentar um evento como esse ‘em paz‘, algo que tem sido difícil no país. Na ediçao deste ano do festival Bravalla, por exemplo, houve 4 registros de estupro e mais de 20 acusaçoes de assédio sexual, o que fez com que a ediçao de 2018 já fosse cancelada por antecipaçao. As suecas se uniram entao em torno de um crowdfunding, para criar um festival que proibisse a entrada de homens cis – e conseguiram, uma vez que a campanha foi capaz de levantar cerca de 200 mil reais em doaçoes, superando a meta inicial. O texto para convencer os doadores dizia: “ajude-nos a criar um espaço seguro para as pessoas que querem ir a um festival sem temer pela sua segurança pessoal“. O evento acontecerá no verao de 2018. Notícia do Guardian.

