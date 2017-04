Chuva constante no painel publicitário demonstra a resistência à água do celular

Dentro de um painel publicitário na Av. Paulista, na altura do número 2026, 2 smartphones Samsung Galaxy A receberam fluxo contínuo de água. O objetivo, claro, era demonstrar a resistência à água do aparelho. A campanha da Samsung, que foi exibida até essa 2ª feira, 10 de abril, foi criada pela agência Cheil em parceria com a Otima e com a produtora Bizsys.

publicidade publicidade