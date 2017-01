Cidade de Porto está na corrida para o ‘Melhor Destino Europeu 2017’

Vitoriosa em 2012 e 2014, mais uma vez a cidade do Porto, no norte de Portugal, quer ganhar a corrida para o “Melhor Destino Europeu 2017”. No páreo deste ano estao mais 19 cidades europeias, entre elas Paris, Londres, Barcelona e Milao. A campanha, no mais puro estilo eleitoral, traz figuras representativas que ‘dao a cara’ pedindo votos para a cidade no www.voteporto.com, até o dia 10 de fevereiro.

