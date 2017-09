Cientistas manipulam genes do glúten p/ criar novo trigo p/ celíacos

Quem já comeu pao sem glúten sabem que o gosto nao é lá essas coisas, certo? O glúten é uma proteína encontrada no trigo que ajuda a dar a textura leve porém firme do pao que torna os carboidratos tao saborosos. Porém, portadores da doença celíaca nao podem ingerir glúten. Coube a quem resolver esse problema? À ciência, é claro. Segundo o Gizmodo, cientistas espanhóis desenvolveram um novo tipo de trigo, que produz formas de glúten que reduzem a reaçao das pessoas com doença celíaca. A maior parte dessas reaçoes sao causada por um componente do glúten, que os espanhóis procuraram eliminar por meio de manipulaçao genética. Segundo os estudos deles, a imunorreatividade é reduzida em 85% por esses novo trigo. Novos testes ainda sao necessários para a comercializaçao, mas já é um começo.

