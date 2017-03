Circula em SP ediçao falsa d’O Globo – renúncia de Temer estampada na capa

Está em circulaçao, em diversos pontos da capital paulista, uma ediçao falsa – e polêmica – do jornal O Globo. Além de anunciar, na capa, que Temer renunciou e novas eleiçoes foram convocadas, noticia que os deputados federais agora receberao salário mínimo e publica um editorial em que o jornal pede perdao por compactuar com o golpe de 1964 e com a recente destituiçao de Dilma Rousseff – “Diz o ditado: errar é humano. Incorrer no mesmo erro sinaliza. O Globo pede desculpa aos leitores e a toda sociedade brasileira”, inicia o texto. E continua – “Em 1964 apoiamos o Golpe Militar, o regime dos generais até o último momento. Vetamos a cobertura da Campanha pelas Diretas. É certo que tivemos nossas benesses: nos transformamos no maior conglomerado de comunicaçao neste período”. A publicaçao, que imita o jornal carioca à perfeiçao, também critica anunciantes. Em um espaço publicitário, a Nestlé afirma, por exemplo, que “Água é um direito universal e a Nestlé Brasil finalmente concorda. Por isso desistimos de privatizar o Aquífero Guarani e as Águas de Sao Lourenço”. Em outro, as empresas Vale e Samarco se “comprometem a reconstruir Mariana”. Já na coluna de opiniao, Geraldo Alckmin diz que se arrepende “de ter batido em crianças. O Moraes (Alexandre) também concorda”, em referência à repressao aos secundaristas que ocuparam escolas públicas. “O decorrer dos acontecimentos demonstrou o que aqueles que ocuparam escolas de ensino médio tentavam nos alertar: uma reforma educacional feita sem discussao tem tudo para dar errado”, diz o governador na ediçao ‘fake‘ do jornal. Os autores do falso jornal ainda sao desconhecidos. Com informaçoes do DCM; foto de capa da Mídia Ninja.

