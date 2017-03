Clarice Falcao grava especial de comédia original para a Netflix

Criado especialmente para a Netflix, o novo espetáculo de Clarice Falcao, ‘Especial de Ano Todo’, será gravado em apresentaçao única no Teatro Bradesco, no Rio de Janeiro, dia 18 de março. Com texto e músicas inéditas, o show contará com a banda Exército de Bebês, além da presença de convidados especiais. ‘Especial de Ano Todo’ estará disponível na Netflix com exclusividade ainda este ano.

