Claustrofóbico? Entao nao visite este prédio no Japao – feito de cubos :P

A Nakagin Capsule Tower é um verdadeiro tormento para quem nao se sente bem em espaços pequenos. Construída em 1972 em um distrito de Tókio, a torre tem 144 ‘cubos-dormitórios’. Cada ‘apertamento’ conta com fogao, geladeira, TV, refrigerador e aparelho de som. O banheiro? Fica a 3 passos da cama e parece mais 1 lavatório de aviao! :P Veja as fotos abaixo. Via Slate.

