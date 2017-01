CNN está em busca de jornalista para investigar notícias falsas

Na CNN, as notícias falsas estao prestes a ganhar sua própria editoria. Nesta 5ª feira, o canal de notícias publicou um anúncio de emprego procurando um repórter senior que investigue notícias falsas, hoaxes e inverdade de todo o tipo, desminta mitos e confronte a mídia ‘real’ sobre o papel que está desempenhando. “CNNMoney está expandindo sua equipe de mídia. Vamos examinar a onda de notícias falsas e as pessoas por trás delas, mas mais do que isso, vamos procurar pela verdade – o que aconteceu com ela, por que tantos de nós nao acreditamos mais nela, e onde essas pessoas estao buscando informaçoes”, diz o anúncio. Para o Fast Company, a descriçao de certa forma resume a direçao que a cobertura de mídia nos EUA vai tomar em 2017.

