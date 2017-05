CNN se recusa a veicular comercial de Trump q chama grande mídia de “fake news”

Donald Trump agora acusa a CNN de censura depois que a rede de TV se recusou a veicular um comercial celebrando seus primeiros 100 dias de governo. O spot cita vários fatores para comprovar o suposto sucesso do governo republicano, e diz que o espectador “nao saberia disso assistindo ao noticiário“, enquanto descreve a grande mídia como “FAKE NEWS” (notícias falsas) em letras garrafais, veja acima. Respondendo à alegaçao, a CNN afirmou, em comunicado, que “a grande mídia nao é noticiário falso, e portanto o comercial é falso. Segundo a nossa política, ele será aceito apenas se o gráfico for deletado. Esses sao os fatos.” Com EW.

In response to the Donald J. Trump for President campaign’s accusations of ad censorship: pic.twitter.com/0Rbanpf0dn — CNN Communications (@CNNPR) 2 de maio de 2017

