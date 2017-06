Coca-Cola Brasil anuncia lançamento de ‘Fanta Guaraná’

Fanta, a 2ª maior marca da Coca-Cola Brasil, lança ‘Fanta Guaraná’ – segundo a fabricante, o 1º refrigerante que chega ao mercado com certificaçao da origem do guaraná 100% Amazonas. O objetivo da empresa ao incluir guaraná nas opçoes de Fanta é atrair mais consumidores do mercado de sabores. O portfólio de guaranás da Coca-Cola Brasil já possui 8 marcas que atendem diferentes demandas. Até 15 de junho nas gôndolas de todo o país, a bebida se insere na operaçao de Fanta em distribuiçao e capilaridade, e estará disponível em todas as opçoes de embalagem, inclusive retornáveis. A versao zero de Fanta Guaraná chegará ao mercado em setembro. Com o lançamento, a empresa consolida um portfólio de guaranás que inclui, além de Fanta, o guaraná Kuat, as marcas regionais Taí, Simba, Charrua, Tuchaua versoes claro e escuro e posicionamento premium com Guaraná Jesus em mercados como Sao Paulo, por exemplo.

