Coca-Cola Brasil anuncia nova estratégia que unifica as 3 versoes de Coca-Cola

A Coca-Cola Brasil apresentou nesta 2ª feira, 16, em Sao Paulo, os detalhes da nova estratégia mundial de marca única Coca-Cola, que começou com a unificaçao da publicidade de todas as versoes de Coca-Cola e agora tem seu ápice com a mudança das embalagens, novidade que chega ao Brasil este mês depois de estrear em 14 países. Estiveram presentes à coletiva Marcos de Quinto, vice-presidente executivo global e líder global de marketing (CMO) da Coca-Cola Company, e Henrique Braun, novo presidente da Coca-Cola Brasil. A estratégia inclui também o aumento da presença das opçoes – Coca-Cola regular, zero açúcar e com Stevia e 50% menos açúcares – nos pontos de venda, com um incremento de 50% na distribuiçao das 3 versoes em todo o país. Segundo os executivos, o reposicionamento aumenta o foco sobre as versoes com menos ou zero açúcar.

Até fevereiro, estarao nos mercados brasileiros as 3 versoes de Coca-Cola em embalagens redesenhadas. O disco vermelho está no centro da identidade visual acompanhado da cor de cada uma: original, toda vermelha; zero açúcar, com preto; e Stevia e 50% menos açúcares, com verde. Foram 18 meses de processo criativo para a equipe global de design, em parceria com uma rede em todo o mundo, chegar ao novo visual. Projetos pilotos foram conduzidos em 14 países, nos quais várias aplicaçoes da iconografia da Coca-Cola foram testadas até se chegar ao visual final, presente hoje globalmente. Entre as agências envolvidas estao BVD, de Estocolmo; Tátil, do Rio de Janeiro; SDL, também de Estocolmo; Moniker, de San Francisco; Hey Estúdio, de Barcelona; e United Design, em Sao Francisco. Outra novidade é que a Coca-Cola Zero, agora com novo sabor, passa a se chamar Coca-Cola zero açúcar.

A campanha completa de lançamento, criada pela agência DAVID em parceria com a agência Mutato na estratégia de conteúdo para mídias digitais, conta com filme e açoes de merchandising em TV aberta, açoes customizadas nas principais series de TV paga, divulgaçao em mídias sociais, ativaçoes em pontos de venda e sampling. O filme é esse que você já deve ter visto na TV – se chama ‘Mágico’.

