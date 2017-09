Coca-Cola de café é lançada no Japao – 50% mais cafeína

O fato de que a Coca-Cola tradicional já contém cafeína nao é o suficiente para os japoneses. No país, foi lançada a Coca-Cola Coffee Plus, uma espécie de Coca-Cola de café, com 50% mais cafeína e 50% menos calorias. A Coca-Cola Coffee Plus é vendida em máquinas no Japao e, em 190 ml dela, há 34 mg de cafeína e apenas 42 calorias. Segundo o Kotaku, a bebida nao tem o cheiro da Coca – mas também nao cheira como café. Seu aroma é descrito como “curioso” e “esquisito”. Já o gosto é de refrigerante no início, mas depois fica mais cafeinado. Ficou com vontade de provar?

