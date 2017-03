Coca-Cola lança 2 novos sabores no mercado br – Laranja e Limao Siciliano

A Coca-Cola anuncia o lançamento, no mercado brasileiro, de 2 sabores em ediçao limitada – Coca-Cola Laranja e Coca-Cola Limao Siciliano. O objetivo é reforçar a plataforma premium da marca. Até hoje, Coca-Cola Laranja e Coca-Cola Limao Siciliano foram comercializadas apenas no Japao e na Turquia. Em latas sleek de 310 ml, as bebidas têm quase 30% menos açúcar do que a Coca-Cola original. Os lançamentos começam a ser distribuídos esta semana, com exceçao da regiao Norte, e também estarao disponíveis via e-commerce em Sao Paulo, Minas Gerais, Paraná e interior do Rio de Janeiro. O preço sugerido da lata é de R$ 3,49 a R$ 4,65. Outros lançamentos de sabores sazonais e novas embalagens estao previstos como parte da estratégia de ampliar o portfólio e oferecer mais opçoes aos consumidores, diz a empresa.

