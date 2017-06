Coca-Cola lança ‘Fanta Guaraná’ e internet fica confusa – veja as reaçoes

Deu o que falar nessa 4ª feira a notícia de que a Coca-Cola Brasil está lançando ‘Fanta Guaraná’ e assim aumentando seu portfólio de guaranás no país. Um dos comentários mais recorrentes foi – “Mas e o Kuat?”. Pra quem ainda está na dúvida, a fabricante esclarece que o guaraná Kuat continuará sendo vendido, assim como as marcas regionais Taí, Simba, Charrua, Tuchaua e Guaraná Jesus. Há também quem esteja chamando a Fanta Guaraná de uma ressurreiçao do Guaraná Taí, e outros que lembraram de uma ‘Fanta Guaraná’ das antigas, e portanto estao considerado um relançamento o que a Coca-Cola chama de novidade. Mas o sentimento mais comum parece mesmo ser a confusao – veja abaixo alguns dos melhores tuites sobre o novo refrigerante.

A fanta guaraná veio pra confundir ainda mais a vida do brasileiro — Jassim (@JadsonOsorio) 7 de junho de 2017

“coca-cola lança fanta sabor guaraná, mas vai continuar vendendo kuat” pic.twitter.com/cDegxaONUT — zé (@zezorzan) 7 de junho de 2017

então a coca vai lançar uma fanta guaraná pic.twitter.com/Tcx8umTkHL — sister nary ann (@marianapires) 8 de junho de 2017

deixa eu colocar aqui a tampinha d fanta guaraná dos anos 70 pic.twitter.com/eN1x8Uo6Nl — mushi-chan (@mushisan) 7 de junho de 2017

“Coca-Cola irá lançar Fanta sabor guaraná mas continuará fabricando o Kuat” – Nem lembrava que o Kuat ainda era fabricado! pic.twitter.com/cfGhxxVd97 — Alberg (@PhabsAlberg) 7 de junho de 2017

essa coca é fanta e essa fanta é guaraná. https://t.co/gxVSJZayZN — La papa es pop (@eloimarques) 7 de junho de 2017

Mas já existe e se chama KUAT https://t.co/d1rKYM3Wi1 — PEPE,JÁ TIREI A VELA (@FabAlmeidaGanso) 7 de junho de 2017

Quem cai primeiro: Temer ou Fanta Guaraná? https://t.co/kydAzFYDSV — Du Marchissolo (@DuMarchissolo) 7 de junho de 2017

publicidade publicidade