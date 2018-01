Coca-Cola quer dar destino adequado a todas as suas embalagens até 2030

A Coca-Cola Company anunciou, nessa 6ª feira, sua nova política de embalagens, cujo objetivo é ajudar a recolher, até 2030, 100% das embalagens que coloca no mercado. O compromisso é o mesmo para todos os países onde atua. Aqui no Brasil, a empresa quer chegar ao fim de 5 anos (2016-2020) com investimento de R$1,6 bilhao para garantir a entrega desse objetivo, com açoes em 3 frentes – design, coleta e parceria. Hoje, a Coca-Cola Brasil garante a destinaçao correta para 51% das embalagens produzidas. Em 2016, esse percentual era de 36%. O avanço se deu graças ao aumento de participaçao de embalagens retornáveis, uso de resina reciclada para a confecçao de novas garrafas (Bottle to Bottle) e apoio a mais de 200 cooperativas de reciclagem. Entre as iniciativas da empresa, as açoes de reuso de embalagens estao voltadas para o objetivo de dobrar, em 5 anos, a participaçao de retornáveis no portfólio, chegando a 30%. Na frente de redesenho, atualmente, as garrafas de plástico tem cerca de 20% menos peso do que as produzidas há 10 anos. E, desde 2008, a Coca-Cola Brasil investe na capacitaçao de cooperativas de reciclagem e em iniciativas de inclusao dos catadores. Leia mais aqui.

publicidade publicidade