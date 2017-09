Coca-Cola só nao é vendida em 2 países do mundo – sabe quais sao?

Só faltam 2 países para a Coca-Cola poder dizer que é vendida em todos os países do mundo – Cuba e Coréia do Norte. Esses sao os únicos lugares do planeta onde a bebida nao é comercializada. A informaçao foi divulgada junto com a notícia de que, depois de 60 anos, a Coca está retornando a Myanmar, localizado entre a China e a Índia – o país permaneceu durante décadas sob os comandos de um regime militar repressivo, mas desde o ano passado conta com um novo governo civil. Leia mais no AdAge.

