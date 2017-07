Coca-Cola (a tal!) comemora 40 anos em Portugal – veja o 1º comercial

Aqui em Portugal, tudo é motivo para lembrar o passado e, muitas vezes, chegam mesmo a comemorar o que passou-passou com notícias, programas na TV e até com campanhas de publicidade. Dessa vez, a mais recente a fazer história no país é a Coca-Cola, pelos seus “40 anos a acompanhar de perto as mudanças culturais e sociais do país, em que vivemos juntos momentos marcantes e em que assistimos à forma como o país se desenvolveu e modernizou (…)”, declarou à mídia especializada o diretor de relaçoes externas da companhia ao apresentar a campanha criada pela TBWA Europa com materiais de imprensa, rádio e digital.

Depois dessa, entre um gole e outro de sabedoria, imediatamente me lembrei da famosa frase de Fernando Pessoa, algures no ano de 1926-1927, quando o ainda jovem poeta esteve envolvido no 1º lançamento do refrigerante em Portugal – “Primeiro estranha-se. Depois entranha-se”, escreveu. Genial, ousado, disseram alguns… Mas o produto nao durou muito e foi retirado das prateleiras. O slogan, esse, sobrevive até hoje nas conversas de alguns publicitários e estudiosos do “isso é que é” da profissao.

Voltando à história da homenageada, a versao oficial – foi no dia 04 de julho de 1977 que, pela 1ª vez, se comercializava em Portugal a marca Coca-Cola. Como prova, o era uma vez do 1º anúncio da Coca-Cola veiculado no mercado português, veja o vídeo acima. Entrou por uma porta, saiu pela outra, quem quiser que peça outra…

