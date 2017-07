Coca+Pepsi no campo de batalha – animaçao mostra as duas partindo para a briga

Esta é de outubro de 2012 – resgatada usando o botao Randomize! – no menu ao lado

Coca-Cola e Pepsi já se enfrentaram nos comerciais várias vezes, mas um confronto direto como esse, que coloca as rivais numa batalha épica com cara de filme de guerra, deve ser mesmo a 1ª vez. O comercial (nao oficial) é criaçao do animador Alvise Avati. Algum palpite sobre quem leva a melhor? :-) Via DesignTAXI.

