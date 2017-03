‘Coco’, próxima animaçao da Pixar, já tem seu 1º teaser trailer – assista aqui

A Pixar divulgou agora há pouco o 1º teaser trailer de ‘Coco’, sua próxima animaçao que estreia nos EUA no dia 22 de novembro e chega aos cinemas brasileiros no ano que vem, em 04 de janeiro. O longa-metragem conta a história de Miguel, um menino que sonha em se tornar músico, assim como seu ídolo Ernesto de la Cruz. O jovem entao visita o túmulo de Ernesto, onde encontra e empresta seu violao. Mas como é o ‘Dia de los Muertos’, suas açoes acabam o levando para a Terra dos Mortos, onde encontra seus antepassados e descobre um grande mistério cercando sua família. Lee Unkrich, diretor da animaçao, fala da “enorme responsabilidade de fazer jus à cultura latina e nao cair em estereótipos ou clichês”. Segundo ele, o filme é algo totalmente diferente do que a Pixar já fez até hoje. ‘Coco’ é co-dirigido por Adrian Molina e produzido por Darla K. Anderson. Com Entertainment Weekly.

publicidade publicidade