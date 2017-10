Códigos de barras + criativos podem tornar embalagens + bonitas

Códigos de barras sao sem graça em sua forma comum, mas o pessoal do Vanity Bar Codes e do Bar Code Revolution criou alguns personalizados que ficaram muito mais interessantes. E o melhor, podem ser lidos assim como as outras barras padrao. Veja o resultado abaixo. Ótima ideia para incrementar uma embalagem, nao é? Via Demilked.

