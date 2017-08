Coincidência? Mesma candidata participa de 4 programas na TV

Stephany realmente quer um namorado. A moça já participou de 4 programas de TV, sempre com a temática romântica, e obviamente a internet notou e nao perdoou. A última apariçao de Stephany na televisao foi em ‘À Primeira Vista‘, da Band, na semana passada. Antes disso, ela já tinha sido vista num quadro no ‘Programa da Sabrina‘, da Record, e duas vezes no SBT – no ‘Rola ou Enrola‘ da Eliana e no ‘Jogo do Beijo‘ com Silvio Santos. O blog do Mauricio Stycer conversou com a moça depois que suas apariçoes foram todas mapeadas pelos internautas. Stephany, que tem 22 anos e é modelo, disse que nao está “desesperada” para encontrar alguém – e que, na verdade, seu objetivo sao os famosos “15 minutinhos de fama“. Portanto, ela garante que vai continuar participando dos programas.

