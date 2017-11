Coincidência? ‘O Outro Lado do Paraíso’ tem trama que lembra filme francês

Do Blog do Maurício Stycer – uma das tramas centrais de ‘O Outro Lado do Paraíso‘ é bastante parecida com um filme francês de 1966, ‘Madame X‘. Na novela de Walcyr Carrasco, a personagem Elizabeth (Gloria Pires) tem origens humildes e se casa com um diplomata (Emilio de Mello). Seu sogro (Juca de Oliveira) julga que ela nao está à altura do filho e, portanto, prepara uma armadilha para ela, fazendo com que se apaixone por outro homem (Marcello Novaes), que acaba morrendo acidentalmente. Toda essa história se parece bastante com o filme – que, na verdade, é uma peça de teatro já adaptada outras vezes para o cinema, sendo ‘Madame X‘ sua versao mais famosa. Só que lá, é a sogra quem nao gosta da nora. A saída para ambas as protagonistas é forjar a própria morte, sendo esse outro ponto de contato entre as obras. A Globo, no entanto, nega que exista plágio, atribuindo as semelhanças às ‘referências comuns ao universo dramatúrgico‘.

