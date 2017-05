Coleçao do Google reúne desenhos dos mesmos objetos feitos por 15 milhoes de pessoas

Em novembro do ano passado o Google desenvolveu o ‘Quick, Draw!’, um joguinho que usa inteligência artificial para adivinhar o que o usuário está desenhando. O experimento fez tanto sucesso que mais de 15 milhoes de pessoas participaram. Agora, a empresa organizou tudo isso no ‘Quick, Draw! The Data’, uma coleçao gigantesca de mais de 50 milhoes de desenhos de objetos, desde os mais simples – como um lápis e uma bola de futebol – até os ligeiramente mais complexos, como um estetoscópio e um violino. Além de funcionar como um interessante exercício de observaçao, essa biblioteca de doodles tem um valor ainda mais claro para o Google – “Esses doodles sao um conjunto único de dados que podem ajudar desenvolvedores a treinar novas redes neurais, ajudar pesquisadores a enxergar padroes em como as pessoas ao redor do mundo desenham, e ajudar artistas a criar coisas que ainda nem começamos a pensar. É por isso que estamos abrindo esses dados, para todos brincarem com eles”, afirma a gigante da web. Saiu no DesignTAXI.

