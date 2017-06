Com amistosos da seleçao fora da Globo, patrocinadores podem ter “prejuízo incalculável”

A opiniao é de Fabio Wajngarten, criador do Controle da Concorrência e considerado um dos principais observadores do mercado de mídia brasileiro. Para ele, a decisao da CBF de romper com a Globo e transmitir os amistosos da seleçao brasileira de futebol pelas TV Brasil e Cultura e pelo Facebook foi completamente equivocada. “O prejuízo para os patrocinadores da seleçao é incalculável. É como comparar banana com feijoada“, diz Fabio. “Os anunciantes estao na CBF por causa da exposiçao da seleçao. O marketing é movido pela exposiçao de marcas, e nao há mídia mais vencedora do que a TV aberta para a construçao de marcas“. Pra quem ainda nao sabe, a CBF assumiu o controle da transmissao dos 2 próximos amistosos da seleçao, contra a Argentina e a Austrália, nos dias 09 e 13 de junho. Como explica o Notícias da TV, é a própria CBF quem “irá captar as imagens, fazer a locuçao (com Nivaldo Pietro), os comentários (com Pelé), e comprar espaço em emissoras abertas. Está vendendo de 2 a 4 cotas de patrocínio por R$ 2,3 milhoes cada, valor ancorado principalmente na exibiçao ao vivo pelo Facebook.” Informaçoes do mercado dao conta que a rede social está tendo dificuldades para negociar as cotas de patrocínio – o caráter chapa-branca da transmissao, com todo o conteúdo sob controle da CBF, seria um dos entraves. Enquanto isso, “os patrocinadores da seleçao já manifestam preocupaçao em conversas reservadas.” Leia mais aqui. | Foto: EFE/Fernando Bizerra Jr.

publicidade publicidade