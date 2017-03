Com demissoes e corte de gastos, Record obteve maior lucro de sua história em 2016

Desde que Edir Macedo comprou a Record, em 1989, foram poucos os anos em que a emissora deu lucro. Na maioria das vezes, fechou no vermelho. Em 2014, por exemplo, o prejuízo foi de R$ 99,4 milhoes. No ano passado, no entanto, a rede obteve o melhor resultado de sua história, conta Daniel Castro – um lucro líquido inédito de R$ 227,3 milhoes, quase 4 vezes o resultado de 2015. Os dados sao oficiais e constam em balanço publicado na última 6ª feira, dia 17, no Diário Oficial Empresarial de Sao Paulo. Segundo o Notícias da TV, os números favoráveis sao resultado de uma política rígida de corte de gastos, seja nas despesas financeiras, despesas de vendas como também nos custos operacionais e de produçao. Entre 2014 e 2015, por exemplo, a emissora demitiu cerca de 2 mil funcionários – dos quais metade voltaram como terceirizados. Outro fator que contribuiu para o resultado positivo foi o arrendamento de seu complexo de produçao de novelas, no Rio de Janeiro, que dava prejuízo na ordem dos R$ 200 milhoes por ano. Assim, mesmo com a queda na receita publicitária – R$ 1,862 bilhao em 2016 contra R$ 1,994 bilhao em 2015 –, a Record conseguiu no ano passado um lucro de 12% de seu faturamento líquido. O balanço confirma a Record como a 2ª maior força comercial da televisao brasileira. Estima-se que a Globo, em 1º lugar, tenha faturado em torno de R$ 12 bilhoes em 2016.

